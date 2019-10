Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Quad vom Parkplatz verschwunden

Wolfsburg (ots)

Das Quad eines 37jährigen Wolfsburgers wurde gestohlen. Das Gefährt stand in der Zwickauer Straße in Westhagen und ist in der Zeit vom 04.10, 22.00 Uhr bis zum 05.10., 08.30 Uhr verschwunden. Wer Hinweise zum Verschwinden des Quads geben kann, sollte sich unter Nummer 05361-46460 bei der Polizei Wolfsburg melden.

