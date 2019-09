Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Porschefahrer mit 124 Stundenkilometer in der Innenstadt gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 14.09.19, 21.05 Uhr

Am Samstagabend stoppten Polizisten einen Porschefahrer auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, der mit 124 Stundenkilometer unterwegs war. Damit erwarten den Wolfsburger nun 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr hatten die Polizisten den Tunnel in Fahrtrichtung Fallersleben per Lasermessung im Blick.

