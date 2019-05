POL-WOB: Grasleben - Einbruch in Kindertagesstätte

Polizei Wolfsburg

Grasleben, Magdeburger Straße 21.05.2019, 17.00 Uhr - 22.05.2019, 07.00 Uhr

In der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Grasleben ein.

Die Unbekannten verschafften sich nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters Zutritt zu dem in der Magdeburger Straße gelegenen Objekt. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten dabei einen geringen Bargeldbetrag aus einer Spendendose.

Der entstandene Sachschaden ist dabei erheblich höher als der Wert der Beute. Eine genaue Schadenshöhe kann nicht angegeben werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Grasleben unter der Telefonnummer 05357-960490 in Verbindung zu setzen.

