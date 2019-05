Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt in Süpplingen

Helmstedt (ots)

Aufgrund eines Hinweis aus der Bevölkerung konnten Beamte des PK Helmstedt, am frühen Sonntagmorgen, einen PKW-Fahrer feststellen, welcher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Hinweisgeber teilte mit, dass sich eine, offensichtlich betrunkene Person, in einem Gewerbegebiet in Helmstedt, in einen PKW gesetzt hat. Der PKW konnte durch die Beamten zunächst nicht festgestellt werden. Bei weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW, auf einer Kreisstraße kurz vor dem Übergang auf die B 1, angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle, am Ortseingang Süpplingen, wurde festgestellt, dass der 33 jährige Fahrzeugführer augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,99 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

