Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Baucontainer aufgebrochen - 6.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, An der Bleiche 14.05.2019, 15.50 Uhr - 15.05.2019, 07.10 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Baucontainer in der Straße An der Bleiche eingebrochen. Dabei entwendeten sie drei hochwertige Werkzeuge und verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 6.000 Euro. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstagnachmittag 15.50 Uhr bis Mittwochmorgen 07.10 Uhr. Nach polizeilichem Ermittlungsstand gelangten die Täter scheinbar unbemerkt auf die Baustelle. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt den Container und entwendeten das Werkzeug. Danach verschwanden sie wieder unerkannt. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell