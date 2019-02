Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnhaus gerät in Brand - Zeugen, Rettungskräfte und Polizei verhindern Schlimmeres

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor 26.02.2019, 00.16 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmorgen um kurz nach Mitternacht im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße Braunschweiger Tor zu einem Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 00.16 Uhr in der Straße Braunschweiger Tor an einem Mehrfamilienhaus Rauchentwicklung und Funkenflug wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Anschließend begann er zusammen mit einem weiteren Zeugen die Bewohner des brandbetroffenen Hauses zu wecken und über das Geschehen zu informieren. Durch den Notruf bei der Feuerwehr wurde auch die Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt und war wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Beamten begannen sofort, die restlichen Bewohner des brandbetroffenen Hauses und die Bewohner der Nachbarhäuser zu evakuieren. Binnen weniger Minuten nahmen Rauchentwicklung und Funkenflug deutlich zu, so dass ein Betreten des Innenhofes nicht mehr möglich war. Durch den Kamineffekt des Innenhofes und der Treppenhäuser waren binnen weniger Minuten die Dachstühle in Flammen aufgegangen. Die nun eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt übernahmen die weiteren Evakuierungs- und nun einsetzenden Löscharbeiten. Dabei erhielten sie Unterstützung von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Emmerstedt und Königslutter. Insgesamt waren die Brandbekämpfer mit insgesamt 60 Kameraden im Einsatz. Die Brandbekämpfer rückten den Flammen munter anderem mit zwei Drehleitern zu leibe. Im brandbetroffenen Objekt wurde durch den Energieversorger die Strom- und Gasversorgung umgehend abgestellt. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Helmstedter Klinikum gebracht, welches sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses wurden nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Stadt Helmstedt in einem Hotel untergebracht oder kamen bei Freunden und Verwandten unter. Weiterhin wurden durch die Einsatzkräfte acht Katzen, vier Hasen und ein Hund gerettet. Nachdem die Flammen erstickt waren, dauerten die Nachlöscharbeiten bis etwa 04.00 Uhr an. Danach wurde der Brandort an die Polizei übergeben. Nachdem sich die Rauchschwaden etwas verzogen hatten, wurde sichtbar, dass ein im Innenhof des betroffenen Mehrparteienhauses ein Unterstand mit Autoreifen, Möbeln und Unrat in Brand geraten war. Nur durch beherztes und schnelles Eingreifen der Zeugen und aller Einsatzkräfte ist es zu verdanken, dass Menschen nicht zu Schaden kamen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten suchen in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

