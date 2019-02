Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bildungsstätte- Täter erbeuten Laptops und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Am Bötschenberg 24.02.2019, 21.30 Uhr - 25.02.2019, 07.15 Uhr

Zwei Laptops, eine geringe Menge Bargeld und etwas Orangensaft haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bildungsstätte in der Straße Am Bötschenberg erbeutet. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend 21.50 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und stiegen ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend betraten und durchwühlten die Einbrecher sämtliche Büros. Hierbei erbeuteten sie die Laptops, das Bargeld und die Getränke und verschwanden unerkannt. Der Schaden dürfte sich hier nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich bewegen. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Bürogebäude des Landkreis vom Sonntagabend kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

