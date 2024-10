POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.10.2024: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

PK SZ-Bad (ots) - Fahren ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum Am Samstag, 05.10.2024,10.44 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, in der Straße Vogelwinkel in SZ-Bad, kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ...

mehr