POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.05.2024.

Peine (ots) - Gegen 07:30 Uhr am 02.05. ereignete sich in Woltorf ein Unfall, bei dem eine 44-jährige Frau so schwer verletzt wurde, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 32-jährige Skoda Fahrerin übersah offenbar die bevorrechtigte Radlerin auf der Meerdorfer Straße, so ...

mehr