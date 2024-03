Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.03.2024.

Peine (ots)

Verkehrskontrollen in Kooperation mit dem Landkreis Peine mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit.

Stadt und Landkreis Peine, 19.-21.03.2024, 07:00-19:00 Uhr.

Einsatzkräfte der Polizei führten in Kooperation mit dem Landkreis Peine an drei Tagen Verkehrskontrollen durch. Ein Schwerpunkt dieser Kontrollen lag in der Überwachung der Geschwindigkeit.

Die Kontrollen fanden im Gebiet des Landkreises Peine statt. Die Auswahl der Kontrollorte erfolgte an Örtlichkeiten, die Verkehrsunfälle mit beeinflussen bzw. auslösen können. Dies können zum Beispiel Unfallhäufungspunkte sein.

Die polizeilichen Statistiken zeigen, dass überhöhte Geschwindigkeiten oft die Ursachen für zum Teil schwere Verkehrsunfälle sind.

Ziel der Verkehrskontrollen ist eine Reduzierung der Verkehrsunfälle und ist somit ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit.

Die Polizei stellte an den drei Tagen insgesamt 104 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchsten gemessenen Werte lagen in einer 70 km/h Zone bei vorwerfbaren 116 km/h, in einer 50 km/h Zone bei vorwerfbaren 76 km/h und in einer 30 km/h Zone bei vorwerfbaren 50 km/h.

Weitere 13 Fahrzeugführer waren nicht vorschriftsmäßig angegurtet. In 18 Fällen erfolgte eine Nutzung des Smartphones während der Fahrt. In zwei Fällen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Bei einem Fahrzeug wurde ein Pflichtversicherungsverstoß festgestellt.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten weitere 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Dokumente bzw. Warnwesten/Verbandkästen/Warndreiecken ein. Zudem war in 5 Fällen die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

Insgesamt wurden annähernd 200 Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert.

"Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen dieser Art zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wichtig und erforderlich sind. Wir werden den Fahrzeugverkehr weiterhin konsequent überprüfen, hoffen aber auch auf die Einsicht der Verkehrsteilnehmer", so der Pressesprecher Matthias Pintak.

