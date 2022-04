Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 1. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: zwei Unfälle mit Verletzten zur gleichen Zeit

Donnerstag, 31.03.2022, gegen 15:15 Uhr

Gleich zwei Unfälle, bei denen Personen leicht verletzt worden sind, ereigneten sich am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Stadtgebiet von Wolfenbüttel. So kam eine 56-jährige Autofahrerin beim Befahren der Jahnstraße mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten PKW. Durch die Kollision verletzte sich die Fahrerin leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Die beteiligten Autos wurden stark beschädigt, auch an der Fahrbahn war Sachschaden entstanden. Der Schaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Zeitgleich ereignete sich in der Grauhofstraße ein weiterer Unfall. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen einem PKW einer 34-jährigen Fahrerin und einem bevorrechtigten Radfahrer, wobei in der Folge der 29-jährige Radfahrer leicht verletzt worden ist. Auch er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 600 Euro angegeben.

