Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung zwischen Brüdern

Zwei 34 und 31 Jahre alte Brüder gerieten am 17.12.21, gegen 20.19 Uhr, in Wolfenbüttel am Bahnhof in einen Streit, der in eine Schlägerei zwischen ihnen ausartete. Schließlich musste die Polizei einschreiten und ein Rettungswagen zum Ort zur ambulanten Behandlung verständigt werden. Gegen beide wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Streit zwischen Frauen

Zwei Frauen, Nachbarinnen in der Juliusstr. in Wolfenbüttel, gerieten zum wiederholten Mal in Streit, der am 17.12.21, gegen 16.45 Uhr eskalierte. Demnach habe die Eine (43 Jahre) die Andere (41 Jahre) in dessen Verlauf gegen eine Wand gedrückt, geschlagen und bedroht. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung Anlässlich einer Verkehrskontrolle eines 28jährigen Führers eines PKW VW Touran am 17.12.21, gegen 10.15 Uhr, in Wolfenbüttel, Landesstraße 495, Oderwaldparkplatz, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wird geprüft, ob der vorgelegte ausländische Führerschein gefälscht war. Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, 2 Strafanzeigen Ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war eine 28jährige Frau, die mit ihrem PKW Opel Zafira am 17.12.21, gegen 16.42 Uhr, in Schladen, Jahnstraße, von einer Funkstreife kontrolliert worden war. Gegen die Frau und ihren auf dem Beifahrersitz sitzenden Mann, der die Fahrt duldete, wurden Strafanzeigen gefertigt.

- Skiebe - PHK

