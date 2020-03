Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: E-Bike während des Einkaufs entwendet

Montag, 02.03.2020, zwischen 11:50 Uhr und 11:45 Uhr

Innerhalb von nur fünf Minuten entwendeten unbekannte Täter am Montagmittag ein angeschlossen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Neuen Weg abgestelltes Pedelec, NCM, Typ: Milano. Der Wert des blau / schwarzen Rades wird mit zirka 1500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Einbruch in Lagerhalle, Baumaschinen entwendet

Samstag, 29.02.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 02.03.2020, 07:10 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet von Schladen. Aus der Halle wurden ein roter Minibagger, Marke Neuson, ein gelber Radlader, Marke Schäfer sowie ein Anhänger der Marke Saris entwendet. Der Gesamtwert der Baumaschinen wird mit zirka 50000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wittmar: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Montag, 02.03.2020, gegen 14:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagmittag eine 55-jährige Autofahrerin beim Einbiegen vom Asseweg auf die Bundesstraße 79 in Wittmar einen bevorrechtigten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden war nicht entstanden.

Hornburg: Verkehrsunfallflucht

Montag, 02.03.2020, zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr, gegen einen am rechten Fahrbahnrand in der Schloßbergstraße in Hornburg abgestellten grauen Citroen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der Fahrerseite des Citroen entstandenen Schaden zu Kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, da Fremdlack in weiß festgestellt werden konnte.

Wolfenbüttel: zwei Unfälle mit jeweils drei beteiligten Fahrzeugen

Montag, 02.03.2020, gegen 16:15 Uhr

Am Montagnachmittag ereigneten sich auf dem Neuen Weg in Fahrtrichtung stadtauswärts nahezu zeitgleich zwei Verkehrsunfälle, bei den jeweils drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zunächst fuhr eine 59-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW auf ein vor ihr abbremsenden PKW auf und schob diesen wiederum auf einen weiteren PKW auf. Hier entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Nur eine Minute später eignete sich ein weiterer, gleichgelagerter Unfall auf dem Neuen Weg, ebenfalls Fahrtrichtung stadtauswärts. Hier fuhr eine 41-jährige Autofahrerin auf ein vor ihr verkehrsbedingt wartenden PKW auf und schob diesen dann auf einen davor wartenden PKW. Es entstand Sachschaden von zirka 13000 Euro, ein PKW musste abgeschleppt werden.

