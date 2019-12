Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.12.2019 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten bei einem Raub offensichtlich Wertgegenstände. Peine, Peine Nord, 19.12.2019, 16:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei unbekannte und offensichtlich maskierte Täter an der Wohnungstür einer älteren Dame geklingelt hatten. Nachdem den Tätern geöffnet wurde, drückten sie die Frau unter Gewaltanwendung zurück in den Flur und stießen sie hierbei zu Boden. Im weiteren Tatverlauf durchsuchten sie zahlreiche Räume und erbeuteten offensichtlich Wertgegenstände. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei der Tat wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen ein. Derzeit wertet die Polizei Spuren aus und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. Angaben zum Täter können nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei in Salzgitter bietet Ihnen Beratungen in Richtung Einbruchsprävention an. Bitte wenden sie sich in einem solchen Fall an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970. Speziell geschulte Beamte werden mit ihnen einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.

