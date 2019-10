Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom Dienstag, 8. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel begrüßt 54 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Dienstag, 08.10.2019, begrüßte der Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel, Herr Leitender Kriminaldirektor Volker Warnecke, in einer kleinen Feierstunde im Schulsaal der Polizeiinspektion 54 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum 01. Oktober in die Inspektion versetzt worden sind. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden in den verschiedensten Dienstbereichen der Polizei eingesetzt werden. So werden insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Salzgitter Lebenstedt eingesetzt, 3 werden ihren Dienst im Kommissariat in Salzgitter Bad aufnehmen. Das Polizeikommissariat Peine konnte 15 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen und 6 Polizistinnen und Polizisten werden das Kommissariat in Wolfenbüttel unterstützen. Zudem haben zwei Tarifangestellte ihren Dienst am 01. Oktober aufgenommen.

