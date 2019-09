Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 25. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel/Adersheim: Lack eines PKW zerkratzt

Montag, 23.09.2019, zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr

In nur zehn Minuten zerkratzte am Montagmittag ein bislang unbekannter Täter den Lack eines PKW Dacia, so dass Schaden auf der linken Fahrzeugseite und auf der Motorhaube in Höhe von zirka 4000 Euro entstanden war. Der PKW war auf einem Parkplatz in der Straße Hüttenblick in Adersheim zum Parken abgestellt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Winnigstedt: Mülltonnen in Brand gesetzt

Dienstag, 24.09.2019, gegen 23:30 Uhr

Vermutlich durch unbekannte Täter wurden am Dienstagabend mehrere Mülltonnen auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 250,-- Euro. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell