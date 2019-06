Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.06.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, zwischen 01:10 Uhr und 01:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Weberkamp in Edemissen einzubrechen. Vermutlich aufgeschreckt durch die ausgelöste Alarmanlage, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Betrunken mit dem PKW unterwegs

Am Dienstag, um 10:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 36- jährigen PKW-Fahrer aus Meinersen in der Oedesser Straße in Edemissen. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag 14:40 Uhr, einen in der Straße "Am Werderpark" in Peine, in Höhe des dortigen Spielplatzes, abgestellten BMW. Das Fahrzeug wurde sowohl am linken Außenspiegel, als auch am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, um 19:00 Uhr, ereignete sich auf der L 321 zwischen Peine und Sophiental ein Verkehrsunfall. Ein 27- jähriger Hannoveraner kam kurz vor der Ortseinfahrt Sophiental mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den angrenzenden Grünstreifen und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell