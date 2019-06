Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 4. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Schulgebäude

Freitag, 31.05.2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.06.2019, 06:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter nach Einschlagen einer Scheibe in das Gebäude der Leibnitz Realschule, Cranachstraße, in Wolfenbüttel. Im Gebäude wurde ein Stahlschrank gewaltsam geöffnet. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Dorstadt / Börßum: zwei Kindergärten Ziel von Einbrechern

Freitag, 31.05.2019, bis Montag, 03.06.2019

Gleich zwei Kindergärten aus dem Kreisgebiet waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. So wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Terrassentür des Kindergartens Börßum, Dahlgrundsweg, aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Büroraum ein Notebook und ein IPad entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten unbekannte Täter ebenfalls nach Aufhebeln einer Tür in den Kindergarten Oderwald, Alter Holzweg, in Dorstadt. Auch hier wurde offenbar gezielt das Büro aufgesucht und Schreibtisch und Schränke durchsucht. Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3000,-- Euro geschätzt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05331 / 933-9.

Sickte: Randalierer auf Schulgelände unterwegs

Samstag, 01.06.2019, 09:30 Uhr, bis Montag, 03.06.2019, 09:00 Uhr

In der Zeit zwischen Samstagfrüh und Montagfrüh kletterten unbekannte Randalierer auf das Vordach der Sporthalle auf dem Schulgelände in Sickte. Hier zerstörten sie den Blitzableiter und warfen einen Pflasterstein auf das Dach eines benachbarten Schuppens, wodurch ein Dachziegel zerbrach. Zudem wurden zwei Holzbänke auf dem Gelände beschädigt und eine Hauswand mit Farbe besprüht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Klein Schöppenstedt: Autofahrer nach Überschlag leicht verletzt

Montag, 03.06.2019, gegen 17:30 Uhr

Vermutlich aufgrund nicht abgepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag auf regenasser Fahrbahn auf der Kreisstraße 141, zwischen Klein Schöppenstedt in Richtung Weddel, mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der PKW und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

Hötzum: Verkehrsunfall, eine Autofahrerin leicht verletzt

Montag, 03.06.2019, gegen 17:45 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer aus Hötzum kommend beim Linksabbiegen von der Kreisstraße 5 auf die Landesstraße 625 (Sickte Richtung Schöppenstedter Turm) das vorfahrtberechtige Auto einer 59-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 59-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell