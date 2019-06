POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.06.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.06.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter versuchten in Salzgitter in gleich 5 Fällen Hauseingangstüren gewaltsam zu öffnen. Salzgitter, Kranichdamm, 02.06.2019, 22:00 Uhr-03.06.2019, 14:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter in 5 Fällen, die Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern gewaltsam aufzubrechen. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer stand in Salzgitter-Bad offensichtlich unter Drogeneinfluss. Salzgitter, Bad, Breite Straße, 03.06.2019, 23:10 Uhr. Ein 43-jähriger Fahrer eines Ford wurde von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Bei dem Mann musste daher eine Blutprobe entnommen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

