Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.05.2019. Verletzte Frau wurde in Salzgitter aufgefunden.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Kattowitzer Straße, 30.05.2019, 16:10 Uhr.

Am späten Nachmittag kam es in der Kattowitzer Straße zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz. Vor einem Wohnhaus wurde eine verletzte Frau im mittleren Alter aufgefunden. Die Frau war im Bereich des Beines verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu der Verletzung kam. Es kann auf Grund der Gesamtumstände nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau aus einem Obergeschoss gefallen war. Nähere Umstände hierzu werden derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen. Die Pressestelle der Polizei erreichen Sie ab Freitag, 08:00 Uhr.

