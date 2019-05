Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2019. Zeugen finden zwei Kinder in einem Gartenteich in Heere leblos auf.

Salzgitter (ots)

Heere, 21.05.2019, gegen 21:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei jüngere Kinder in einem Gartenteich in Heere leblos von Zeugen aufgefunden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche sowohl von eingesetzten Polizeibeamten als auch von Rettungskräften verliefen erfolglos. Die Kinder verstarben noch an der Unglücksstelle. Die Polizei geht derzeit offensichtlich von einem Unglücksfall aus, ermittelt jedoch in alle Richtungen. Am Unglücksort waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie Notfallseelsorger eingesetzt. Zur Klärung der Ursache des Unglücks führt die Polizei weitere Ermittlungen durch. Die Pressestelle der Polizei ist für Sie ab 07:30 Uhr unter der genannten Telefonnummer wieder erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell