POL-HAM: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots) - Im Polizeigewahrsam landete ein 31-Jähriger, der am späten Freitagabend, 6. Juli, auf dem Willy-Brandt-Platz einen 31-Jährigen angegriffen und leicht verletzt hatte. Gegen 23 Uhr gerieten beide Männer aus Hamm in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Jüngere mehrfach auf den Älteren ein. Danach bedrohte der Angreifer sein Gegenüber noch mit einer Glasflasche und einem Holzknüppel. Die alarmierten Polizisten nahmen den alkoholisierten 21-Jährigen in Gewahrsam und stellten den Knüppel sicher. (cg)

