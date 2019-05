Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.05.2019

Peine (ots)

Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ein 22-jähriger Ilseder befuhr am Mittwoch, um 13:25 Uhr, mit seinem Motorrad die B 444 aus Peine kommend in Richtung Rosenthal. An der Abfahrt "Horst" wollte der Ilseder die Bundesstraße verlassen, kam aus bislang unbekannten Gründen im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte daraufhin. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

