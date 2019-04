Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.04.2019. Fahrzeugführer standen in Salzgitter offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Neißestraße, 25.04.2019, 05:00 Uhr. Ein 22-jähriger Fahrer eines Sprinter wurden von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain und THC. Auf Grund dessen musste dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am 25.04.2019, 13.45 Uhr, in Salzgitter in der Neißestraße. Ein 20-jähriger Mann und Fahrer eines VW wurde ebenfalls von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab einen Hinweis auf einen THC Konsum. Dem Mann musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

