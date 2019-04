Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 26. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Wohnmobil

Dienstag, 23.04.2019, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.04.2019, 15:00 Uhr

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter nach Aufhebeln der Seitentür Zugang zu einem in der Lindener Straße zum Parken abgestellten Wohnmobil. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Freitag, 26.04.2019, gegen 01:45 Uhr

Unbekannte Täter warfen am frühen Freitagmorgen eine Scheibe zum Wohnzimmer eines Hauses in der Jägerstraße mit einem faustgroßen Stein ein. Der Schaden wird auf rund 200,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wittmar: Auffahrunfall, drei leicht verletzte Personen

Donnerstag, 25.04.2019, gegen 08:05 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Leipziger Straße in Wittmar (Bundesstraße 79) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Autofahrerin sowie ihre zwei Mitfahrer, 10 und 11 Jahre alt, leicht verletzt worden sind. Demnach fuhr die 62-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit auf ein vor ihr verkehrsbedingt stark abbremsendes Auto einer 37-jährigen Fahrerin auf. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Wolfenbüttel: 16-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freitag, 26.04.2019, gegen 07:25 Uhr

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach hat eine 61-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Rechtsabbiegen von der Frankfurter Straße in die Grauhofstraße die in gleicher Richtung fahrende Radlerin übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

