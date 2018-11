POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53949 Dahlem-Schmidtheim (ots) - Am Freitagnachmittag, 23.11.2018, hebelten unbekannte Täter das auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße gelegenen Wohnzimmerfenster auf und drangen in das Haus ein. Sie durchwühlten alle Wohnräume und entwendeten Bargeld.

