Wolfenbüttel: Pedelec entwendet

Mittwoch, 24.04.2019, zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, ein gesichert am Kornmarkt abgestellten Pedelec der Marke Zündapp. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Pedelec Züdapp, Typ Green 3, im Wert von zirka 400,-- Euro. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzes Kunststoff Topcase verbaut. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW mit Lack besprüht

Dienstag, 23.04.2019, 23:30 Uhr, bis Mittwoch, 24.04.2019, 15:15 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte Täter die Fahrzeugfront eines zum Parken in der Wichernstarße abgestellten VW Golf mit grüner Lackfarbe. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Mittwoch, 24.04.2019, gegen 13:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwochmittag offenbar unter dem Vorwand er sei ein Mitarbeiter der Stadtwerke in ein Haus einer Seniorin in der Martin-Luther-Straße zu gelangen. Hierbei versuchte er unbemerkt eine zweite Person in das Haus der Seniorin zu schleusen. Aufgrund der Wachsamkeit der 87-jährigen Bewohnerin und der Ankündigung die Polizei zu rufen, misslang dieser Versuch. Die Unbekannten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke wird nachfolgend beschrieben: zirka 50 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und kariertem Hemd. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hier nochmals die Tipps ihrer Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollten Sie zum Schutz vor Trickdieben folgende Ratschläge beherzigen.

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

