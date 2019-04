Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.04.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Schulstraße in Ilsede einzubrechen. Die Täter beschädigten Dachziegel sowie mehrere Oberlichter, brachen dann aber aus unbekannten Gründen ihr Vorhaben ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam über ein Fenster Zutritt in ein Schulgebäude in der Schulstraße in Ilsede. Nachdem die Täter in einen verschlossenen Zwischenraum gelangt waren, entwendeten sie einen Schraubendreher und flüchteten anschließend aus dem Gebäude. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Einbruch in Kindertagesstätte

Eine Kindertagesstätte im Meerweg in Ilsede war zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 06:45 Uhr, das Ziel nicht bekannter Täter. Sie brachen eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute, einer Tasche mit einer geringen Summe Bargeld, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfälle

Ein 81- jähriger Peiner befuhr am Dienstag, gegen 11:25 Uhr, den Mühlenstahlweg von Handorf in Richtung Klein Ilsede/ Peine. Auf der dortigen Fuhsebrücke streifte er eine 45- jährige Ilsederin, welche die Brücke als Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Ilsederin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag, um 09:45 Uhr, ereignete sich in der Kösliner Straße in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 80- jähriger Peiner überholte den am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW einer 70- jährigen Peinerin, als diese im gleichen Moment anfuhr und mit dem Fahrzeug des 80- Jährigen zusammenstieß. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Peiner flüchtete nach dem Zusammenstoß vom Unfallort, konnte aber wenig später von den Beamten angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Aus noch unbekannten Gründen geriet am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ein 79- jähriger Braunschweiger mit seinem PKW zwischen Vallstedt und Broistedt in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem LKW eines 52- jährigen aus Vechelde zusammen. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrer bei dem Unfall verletzt. Ein weiterer PKW wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro.

Schwere Verletzungen trug ein 20- jähriger Motorradfahrer aus Wendeburg am Dienstag, um 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall davon. Der Wendeburger verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Harvesse in Höhe "Langer Kamp" die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen ein Werbeschild und stürzte anschließend in den Seitenraum der Fahrbahn. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

