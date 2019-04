Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.04.2019

Peine (ots)

Einbruch in Kellerraum

Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 07:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Geschäft

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Echternstraße in Peine ein. Durch ein Schaufenster gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

