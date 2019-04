Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 23. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Sonntag, 21.04.2019, 20:30 Uhr, bis Montag, 22.04.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in Sickte, Im Schrotmorgen, aufzuhebeln. Dieser Versuch verlief offenbar erfolglos, ein Eindringen fand nicht statt. An der Tür entstand jedoch Sachschaden in Höhe von zirka 500,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Spiegel von parkenden PKW abgefahren

Montag, 22.04.2019, zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Montag, zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen des Neuen Weges, zwischen Mittelweg und Ungerstraße, abgestellten blauen VW Golf und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

