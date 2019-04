Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.04.2019

Peine (ots)

Sachbeschädigungen und Strohballenbrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde am Hagenmarkt in Peine der Vorderreifen eines geparkten Autos zerstochen. In der selben Nacht sah ein Anwohner der Gutenbergstraße in Peine eine unbekannte Person, die sich an seinem Auto zu schaffen machte. Als er auf die Person zuging, flüchtete diese und ließ eine Schere zurück. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht wird nun ermittelt.

In Wendeburg setzte ein Unbekannter einen Rundballen in Brand. Ein Übergreifen auf andere Rundballen und die trockene Ackerfläche daneben konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Peine unter 05171/999-0 entgegen.

