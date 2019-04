Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 22.04.2019

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Verkehrszeichens 22.04.19, 01:36 Uhr 38226 Salzgitter, Berliner Straße

Ein 30-jähriger Salzgitteraner konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im stark alkoholisierten Zustand mit einem Verkehrsschild in der Hand durch Polizeibeamte angetroffen werden. Auf Nachfrage konnte er oder wollte der Mann keine Angaben dazu machen, wo er das Verkehrsschild entwendet hat. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw 21.04.19, 02:30 Uhr 38226 Salzgitter, Wildkamp

Eine Beschädigung an seinem Pkw stellte eine 59-jährige Salzgitteranerin am Sonntagmittag fest. Die Geschädigte gab an, ihren Pkw, einen Skoda Octavia, am Fahrbahnrand abgestellt zu haben. Als sie dann am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie festgestellt, dass beide Seitenspiegel ihres Fahrzeuges beschädigt worden seien. Täterhinweise konnte die Anzeigeerstatterin nicht geben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

