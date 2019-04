Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 23.04.2019

Salzgitter (ots)

Balkon geriet in Brand

Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, geriet im Mammutring in Salzgitter aus noch unbekannter Ursache ein Balkon samt dort gelagertem Sperrmüll in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass die Bewohner des Mehrfamilienhauses nach dem Durchlüften in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, welche einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Kattowitzer Straße in Salzgitter- Lebenstedt einen 22- jährigen PKW- Fahrer aus Salzgitter. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, was ein durchgeführter Vortest bestätigte. Dem Salzgitteraner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit 1,71 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Einen 38- jährigen Radfahrer kontrollierten Polizeibeamte am Montag um 04:30 Uhr in der Berliner Straße in Salzgitter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem 38- Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

