POL-OG: Achern, Ottersweier - Mutmaßlicher Dieseldieb ertappt

Achern, Ottersweier (ots) - Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch kontrollierten am Donnerstagmorgen, gegen 1:45 Uhr, in der Bezirksamtstraße einen 30-jährigen Mann am Steuer eines Audi. Dieser führte im Kofferraum mehrere Kanister mit insgesamt 180 Liter Diesel sowie Schläuche, Trichter und dieselgetränkter Handschuhe mit sich. Zur Herkunft des Kraftstoffes machte er widersprüchliche Angaben. Wie sich durch eine Anzeige später am Morgen bei den Beamten des Polizeireviers Bühl herausstellte, dürfte der Sprit aus Ottersweier stammen. Dort wurde in der Nacht der Tankdeckel eines auf dem Gelände einer Spedition in der Güterstraße abgestellten Lkw aufgebrochen und eine entsprechende Menge Diesel abgezapft. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch gegen den 30-Jährigen dauern nun an.

