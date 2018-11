POL-OG: Ottenhöfen - Großfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle

Ottenhöfen (ots) - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Ruhesteinstraße hat die Polizei am heutigen Nachmittag mit einem Großaufgebot nach zwei Tatverdächtigen und einem von dem Duo benutzten Opel Corsa gefahndet. Der mutmaßlich zur Tat benutzte Kleinwagen konnte kurze Zeit nach dem Überfall aufgefunden werden. Zwei in unmittelbarer Nähe des Tatorts angetroffene Verdächtige und zwei weitere Männer, die möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung stehen, werden derzeit überprüft.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich zwei Männer kurz nach 15 Uhr mit einem schwarzen Opel Corsa vor die Tankstelle begeben hatten. Unmittelbar darauf stürmte einer der Männer in den Verkaufsraum, um den dort arbeitenden Angestellten unter Vorhalt eines Elektroschockers zur Herausgabe der Tageseinnahmen zu zwingen. Nach Erhalt des Wechselgeldes rannte der als 1,80 Meter groß beschriebene Täter zu seinem im Fluchtfahrzeug wartenden Komplizen, stieg ein und fuhr mitsamt seines Compagnons in Richtung der B 500 davon.

Im Verlauf einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es, das mutmaßlich zuvor genutzte und in der Vorwoche im Raum Achern entwendete Fluchtfahrzeug in der der Straße ´Am Edelfrauengrab´ aufzufinden. Wenige Minuten später meldete die Besatzung eines Streifenwagens die vorläufige Festnahme zweier junger Männer im Ortsteil ´Unterwasser´. Beide hatten beim Erkennen der nahenden Ordnungshüter versucht zu flüchten. Die Hintergründe des kontaktscheuen Verhaltens sind noch unklar. Kurz darauf wurden zwei weitere Verdächtige im Bereich der Zuflucht angetroffen.

Ob die vier Männer etwas mit dem Geschehen in der Ruhsteinstraße zu tun haben, müssen die noch andauernden Ermittlungen der Beamten der Kripo zeigen.

