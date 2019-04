Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 23.04.2019

Peine (ots)

Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Montag, um 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Ostrandstraße Ecke Gunzelinstraße in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 53- jähriger Peiner überquerte mit seinem Fahrrad aus der Gunzelinstraße kommend die Ostrandstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 35- jährigen PKW- Fahrers aus Hohenhameln, welcher die Ostrandstraße in Richtung Stahlwerkbrücke befuhr. Bei dem Versuch einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, geriet der mitgeführte Pferdeanhänger ins Schlingern und stellte sich quer zur Fahrbahn. Hierbei wurde das im Anhänger befindliche Pony herausgeschleudert, augenscheinlich aber nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Peiner unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung von Strafverfahren.

Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

