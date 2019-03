POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.03.2019. Täter zerstachen in Salzgitter mehrere Autoreifen.

Polizei Salzgitter

Salzgitter, Lebenstedt, Martin-Luther-Straße, 12.03.2019, 21:00 Uhr-13.03.2019, 05:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei in der Martin-Luther-Straße abgestellten Fahrzeugen. Sowohl an einem Kia als auch an einem Opel Omega wurden die jeweils linken Reifen zerstochen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass als Tatmittel ein Messer verwendet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

