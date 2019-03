Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.03.2019. Täter entwendeten in Peine einen BMW mit anschließender Verfolgungsfahrt durch die Polizei.

Peine, Weizenkamp, 06.03.2019, 02:30-04:00 Uhr.

Der Täter entwendete den vor dem Wohnhaus abgestellten BMW 428i. Bei der Flucht auf der BAB 2 in Richtung Berlin fiel der BMW einer Polizeistreife auf. Um das Fahrzeug kontrollieren zu können, gaben die Beamten dem Fahrer ein Haltezeichen. Anfänglich täuschte er vor, die Autobahn an der Abfahrt BS-Flughafen verlassen zu wollen, beschleunigte dann jedoch stark seine Geschwindigkeit und flüchtete weiter auf der BAB 2. Mittlerweile waren an der Fahndung ca. 10 Streifenwagen der Polizei beteiligt. Auf Grund der schnell eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte das hoch motorisierte Fahrzeug schließlich in Königslutter gegen 04:20 Uhr festgestellt werden. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung wurde durch die Beamten der Polizeihubschrauber und ein Diensthund für eine Fährtensuche eingesetzt. Der Fahrer konnte jedoch flüchten. Zum Zwecke der Spurensicherung wurde das entwendete Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Experten der Polizei werden nun das Fahrzeug durchsuchen, um Beweise zu sichern, die auf den Täter hindeuten. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 entgegen.

