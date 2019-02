Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24. Februar 2019

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Wolfenbüttel, Stadtmarkt, 24.02.2019, 01:01 Uhr

Nach vorausgegangenen Streitigkeiten, die sich am frühen Sonntagmorgen in einer Wolfenbütteler Lokalität am Stadtmarkt zugetragen haben, kam es im weiteren Verlauf zu wechselseitigen Körperverletzungen. In diesem Rahmen soll ein 36-jähriger Gast versucht haben, einen 42-jährigen Mitarbeiter der Lokalität mit einem abgerissenen Kleiderhaken zu schlagen, der diese Versuche jedoch abwehren konnte. Gegensätzliche Angaben beschreiben jedoch, dass der Ursprung der Aggressionen vom Mitarbeiter ausgegangen sei, der wiederum den Gast gewürgt und diesem Faustschläge in das Gesicht zugefügt haben soll. Durch diese gegensätzlichen Angaben wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet. Der 36-jährige Partygast wurde bei den Auseinandersetzungen leicht im Gesicht und an der Hand verletzt und vorsorglich dem Klinikum zugeführt.

Verkehrslage:

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Wolfenbüttel, Am Rodeland, 23.02.2019, 20:40 Uhr

Beim Versuch, sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Rodeland rückwärts auszuparken, stieß ein 64-jähriger Fahrzeugführer gegen einen dahinter abgestellten VW Jetta und verursachte dadurch Sachschaden. Die hinzugerufene Polizei konnte bei dem Verursacher eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke feststellen, die sich durch einen Atemalkoholtest, der ein Ergebnis von 1,72 Promille ergab, bestätigte. Daraufhin wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR.

