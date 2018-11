Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: PKW Anhänger entwendet

Sonntag, 25.11.2018, 18:00 Uhr, bis Montag, 26.11.2018, 08:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf einem Firmengrundstück in der Heinrich-Eberhardt-Straße abgestellten PKW Anhänger, Saris, WF-EX 70, im Wert von zirka 800,-- Euro. Hinweise. 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Montag, 26.11.2018, gegen 09:20 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen in der Wallstraße in Wolfenbüttel verkehrsbedingt wartenden Kastenwagen aufgefahren und hatte sich durch den Aufprall verletzt. Er wurde mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wolfenbüttel: Unfall mit Radfahrer

Montag, 26.11.2018, gegen 15:30 Uhr

Am Montagnachmittag kam es im Einmündungsbereich der Ravensberger Straße / Adersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-Radfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine 57-jährigfe Autofahrerin beim Abbiegen den auf der falschen Seite fahrenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich hierbei.

