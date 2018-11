POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 17.11.2018 - 18.11.2018, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots) - Diebstahl eines Elektrofahrrades - Ort: 38226 Salzgitter, Neuer Mühlenweg. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 23:00 Uhr - Samstag, 17.11.2018, 09:15 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde vom Balkon der Erdgeschosswohnung einer 56-jährigen Salzgitteranerin ein schwarz-silberfarbenes Damen-Elektrofahrrad der Marke Raleigh entwendet. Es muss angenommen werden, dass der Dieb zunächst über einen Zaun kletterte, um auf das Grundstück hinter dem Haus zu gelangen. Von dort ist das Betreten des Balkons möglich gewesen. Das entwendete Fahrrad soll noch einen Wert von 1000 Euro gehabt haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Pkw - Ort: 38226 Salzgitter, Sinterweg. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 15:00 Uhr - Samstag, 17.11.2018, 11:15 Uhr. Hergang: Als ein 54-jähriger Salzgitteraner am Samstag Mittag seinen Pkw BMW in Betrieb nehmen wollte, musste er Beschädigungen an der Fahrzeugfront feststellen. Ein Scheinwerfer und Teile der Stoßstange waren offensichtlich geschmolzen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Ort: BAB 39, Salzgitter in Richtung Braunschweig. Zeit: Samstag, 17.11.2018, 06:30 Uhr. Hergang: Samstag früh meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei in Salzgitter, die angaben, dass auf der Autobahn A 39 ein Pkw Opel in "Schlangenlinien" unterwegs sei. Der Pkw sei zwischen den Anschlussstellen Westerlinde und Lichtenberg auch schon seitlich gegen eine Betonbegrenzung gefahren. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte der Pkw kurz darauf in der Straße Hasenwinkel festgestellt werden. Tatsächlich waren die linke Fzg.-Seite stark beschädigt, der Pkw unverschlossen und Wertgegenstände offen im Pkw liegend. Personen konnten im Pkw oder im Nahbereich nicht mehr ausgemacht werden. Die Schadenshöhe an dem Pkw wird auf 2000 Euro angenommen. Aufgrund der eingeleiteten Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung wurde der Pkw sichergestellt, um ihn auf Spuren untersuchen zu können. Nachmittags erschienen mehrere Männer in der Wache der Lebenstedter Polizeidienststelle. Ein 42-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter wollte sich nach dem Verbleib seines Pkw erkundigen. Er räumte ein, der verantwortliche Fzg.-Führer gewesen zu sein. Seinen Pkw erhielt er zunächst jedoch nicht zurück - bis zum Abschluss der spurentechnischen Untersuchung verbleibt der Pkw in polizeilichem Gewahrsam.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Ort: 38226 Salzgitter, Berliner Straße. Zeit: Samstag, 17.11.2018, 18:10 Uhr. Hergang: Mit über 1,5 Promille war am frühen Samstag Abend eine Frau aus Salzgitter in einem Pkw Daewoo unterwegs. Dabei kam sie bis zu einer Ampelanlage in der Berliner Straße. Dort fuhr sie auf den Pkw VW eines 37-jährigen Salzgitteraners auf, der bei Rotlicht ordnungsgemäß wartete. Der Mann trug durch den Aufprall leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 750,- Euro angenommen. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Suche nach einem 3-jährigen Jungen Ort: 38226 Salzgitter, CityCarree. Zeit: Samstag, 17.11.2018, ab 15:30 Uhr. Hergang: Voller Sorge meldete sich zur genannten Zeit ein 46-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter bei der Polizei in Lebenstedt. Er teilte mit, seinen dreijährigen Sohn im Einkaufszentrum "verloren" zu haben. Eine Polizeistreife, Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und mehrere Angestellte der ansässigen Geschäfte suchten nach dem Jungen. Und dieser konnte, nach einer knappen halben Stunde, wohlbehalten in der Milchwaren- und Joghurtabteilung eines dortigen Lebensmittelgroßmarktes "gefunden" werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell