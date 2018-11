POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 18.11.2018

Salzgitter (ots) - Versuchter Diebstahl eines Motorrollers

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 08.50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Hermann-Löns-Weg in Salzgitter-Bad einen Motorroller zu entwenden. Der Roller wurde unweit des eigentlichen Abstellortes mit beschädigtem Lenkradschloß aufgefunden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Ladendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 10.40 Uhr ereignete sich in einem Schuhgeschäft an der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad ein Ladendiebstahl. Ein 39-jähriger Mann aus Salzgitter hatte ein Paar Sportschuhe im Wert von 39,90 Euro entwendet und war zunächst geflüchtet. Durch Zeugenaussagen zum Fluchtfahrzeug konnte der Täter ermittelt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und für den Pkw keine Pflichtversicherung bestand. Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

