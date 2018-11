Wolfenbüttel (ots) - Kriminalitätslage:

Sachbeschädigung Fr., 16.11.2018, 17:00h bis Sa., 17.11.2018, 15:00h 38300 Wolfenbüttel, Lange Straße, Skaterplatz

In der Zeit von Freitag, 16.11.2018, 17:00h bis Samstag, 18.11.2018, 15:00h, setzte/n bislang unbekannte Täter einen auf dem Skaterplatz, Lange Straße in Wolfenbüttel, aufgestellten Tisch in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde der darunter befindliche Asphalt beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw Sa., 17.11.2018, i.d.Z. von 05:00h bis 97:30h 38300 Wolfenbüttel, Lohenstraße

Am Samstagmorgen, 17.11.2018, im Zeitraum von 05:00h bis 07:30h, beschädigte/n bislang unbekannte Täter den Rückspiegel eines auf der Lohenstraße, Wolfenbüttel, abgestellten PKW.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw Sa., 17.11.2018, i.d.Z. 11:50h bis 13:40h 38300 Wolfenbüttel, Lohenstraße

Am Samstag, 17.11.2018, in der Mittagszeit von 11:50h bis 13:40h, zerkratzte/n bislang unbekannte Täter den Lack eines auf der Lohenstraße, Wolfenbüttel, abgestellten PKW.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung durch Farbsprayer Fr., 16.11.2018, 17:00h bis Sa., 17.11.2018, 12:00h 38162 Cremlingen, Destedt. Lindenallee

Von Freitag, 16.11.2018, 17:00h bis Samstag, 18.11.2018, 12:00h, besprühte/n bislang unbekannte Täter in Cremlingen, OT Destedt, auf der Lindenallee ein Hinweisschild und das Betonpflaster der Fahrbahn mit Lackfarbe.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

