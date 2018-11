POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 16.11.2018 - 17.11.2018, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots) - Versuchter Raub - Ort: 38229 Salzgitter Hallendorf, Maangarten. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 23:55 Uhr. Hergang: Zum Opfer eines versuchten Raubes ist zur o.g. Zeit eine 54-jährige Salzgitteranerin geworden, die zu Fuß in der Straße Maangarten unterwegs war, als sie plötzlich von einem bislang noch unbekannten Mann von hinten angegriffen wurde. Der Mann soll die Frau am Nacken gepackt, sie zu sich herangezogen und Bargeld gefordert haben. Durch heftige Gegenwehr habe die Frau sich dem Angriff entziehen und in die Wohnung eines Bekannten flüchten können. In der Wohnung musste durch eine Rettungswagenbesatzung eine Verletzung im Stirnbereich der Frau versorgt werden. Zu dem Täter kann bislang nur gesagt werden, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Schlägerei in einer Tankstelle - Ort: 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, Tankstelle. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 23:30 Uhr. Hergang: Zu einem Einsatzanlass "Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einer Tankstelle" rückte zur o.g. Zeit eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel aus. Auf dem Tankstellengelände konnten mehrere Personen angetroffen werden. Nach ersten Befragungen stellte sich heraus, dass ein 54-jähriger Salzgitteraner in der Tankstelle beobachtet hatte, wie sich ein 25-jähriger Mann eine kleine Flasche Weinbrand in die Hosentasche steckte. Der Salzgitteraner sprach den Mann auf seine Beobachtung an und erinnerte diesen, das Bezahlen des Alkohols nicht zu vergessen. Auf diese Ansprache soll der 25-jährige unmittelbar mit einem Schlag ins Gesicht des Salzgitteraners reagiert haben. Hierbei zog sich der 54-jährige eine leichte Verletzung an der Wange zu. Die Schilderung des 25-jährigen wich deutlich von der des 54-jährigen Mannes ab. Demnach habe der jüngere die Flasche in der Hand gehalten und bezahlen wollen, als er grundlos von dem älteren verbal provoziert und dann auch körperlich attackiert worden sei. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung.

Sachbeschädigung - Ort: 38226 Salzgitter, Kurt-Schumacher-Ring, Mehrfamilienhaus. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 21:35 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit meldete ein 31-jähriger Hausbewohner der Polizei in Salzgitter einen lauten Knall. Wie die eingesetzte Funkstreife feststellen musste, war augenscheinlich die Briefkastenanlage des Mehrfamilienhauses durch Böller o.Ä. beschädigt worden. Die Briefkästen mehrerer Wohnungsmieter wurden hierbei beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den / die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall - Ort: 38229 Salzgitter Engelnstedt, Peiner Straße. Zeit: Freitag, 16.11.2018, 15:00 Uhr. Hergang: Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit fuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Peine mit einem Pkw Skoda auf den vor ihm fahrenden Pkw Audi eines 51-jährigen Salzgitteraners auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand nicht nur hoher Sachschaden - aktuell wird die Schadenshöhe auf 10.000 Euro angenommen. Der 51-jährige Salzgitteraner wurde bei dem Zusammenstoß auch leicht verletzt.

Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Ort: 38239 Salzgitter Bleckenstedt, Bleckenstedter Straße. Zeit: Samstag, 17.11.2018, 02:30 Uhr - 03:30 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde ein am Mauerwerk des "Wohnheim Forum" befestigter Zigarettenautomat entwendet. Wie der Automat vom Mauerwerk gerissen wurde, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Teile der Mauer gingen bei der Tathandlung zu Bruch. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den / die Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

