POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.11.2018

Peine (ots) - Terrasse geriet in Brand

Am 16.11.2018, gegen 10:57 Uhr, geriet aus aktuell unbekannten Gründen eine Holzterrasse im Südkamp in Woltorf in Brand. Ein 18- jähriger Hausbewohner, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wohnhaus befand, wurde durch Brandgeruch aufmerksam. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass die Holzterrasse in Brand geraten war und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehren aus Woltorf, Duttenstedt und der Kernstadt Peine konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie es zum Brandausbruch kam, steht derzeit nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, werden aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

