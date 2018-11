Wolfenbüttel (ots) - Sickte / Hötzum: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mittwoch, 14.11.2018, gegen 18:45 Uhr

Am Mittwochabend übersah ein 57-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Braunschweiger Straße in die Brunnenstraße in Hötzum einen 86-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn im Einmündungsbereich ordnungsgemäß überquerte. Durch den Anstoß wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

