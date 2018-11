Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: zwei leicht verletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß

Dienstag, 13.11.2018, gegen 18:50 Uhr

Am Dienstagabend ereignet sich im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Doktorkamp in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrer leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 37-jährige Autofahrerin von der Leipziger Straße kommend nach links in die Straße Doktorkamp abzubiegen. Offenbar aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das entgegenkommende Auto eines 39-jährigen Fahrers. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Schladen: 18-jährige Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Dienstag, 13.11.2018, gegen 14:30 Uhr

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am frühen Dienstagnachmittag mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 500, zwischen Liebenburg und Schladen, in Höhe Buchladen, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam dann im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich die 18-Jährige leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Vorfahrtsverletzung, eine Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 13.11.2018, gegen 09:15 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Dienstagmorgen, gegen 09:15 Uhr, ein 29-jähriger Autofahrer, von der Autobahnabfahrt der A 395 kommend, beim Einbiegen auf die Kreisstraße 90 ein vorfahrberechtigtes Auto einer 40-jährigen Fahrerin, die auf der Kreisstraße aus Adersheim kommend in Richtung Wolfenbüttel unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Autofahrerin nach rechts aus und überfuhr hierbei einen Randstein. In der Folge wurde der PKW der 40-Jährigen angehoben, kippte auf die Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. Durch den Unfall wird die 40-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro, es musste abgeschleppt werden.

