POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommisariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 08. Juli 2018

Wolfenbüttel (ots) - Buntmetalldiebstahl

U.T entwendeten im Tatzeitraum, Samstag, 07.07.2018, 14:10 Uhr bis 16:40 Uhr, auf dem Gelände eines Containerdienstes, Schöppenstedt, Bahnhofstraße 6, ca. 800 kg Kabelreste. Der Wert wird mit ca. 560 Euro angegeben. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Brennender Pkw

Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 00.15 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle der Brand eines Pkw mitgeteilt. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Pkw, geparkt an der Straße Am Bache, Feldweg gegenüber der dortigen Kleingartenanlage durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten der Pkw von den vor Ort anwesenden Personen mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 06:30 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle ein VU auf der L 625 zwischen dem dortigen Kreisel und der Ortschaft Hötzum gemeldet. Nach ersten Informationen kam der 32 Jahre alte Fahrzeugführer von rechts, aus Unachtsamkeit, von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein dort stehenden Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße gesperrt werden.

Weigelt, KHK

