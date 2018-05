POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 3. Mai 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: 34-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mittwoch, 02.05.2018, gegen 23:30 Uhr

Weil ein Autofahrer auf der Langen Straße am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, ohne eingeschaltetes Fahrlicht mit einem Auto unterwegs war, sollte er durch eine Streife der Polizei Wolfenbüttel angehalten und kontrolliert werden. Der Autofahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Halchtersche Kreuzung in Richtung Adersheim. Die Flucht des Autofahrers führte dann weiter über die Autobahn und wieder in Richtung Wolfenbüttel, hier über die Adersheimer Straße weiter zur Goslarschen Straße. Letztendlich konnte der Autofahrer unter Beteiligung einer weiteren Funkstreife auf einem Parkplatz an der Goslaschen Straße gestellt werden. Hier leistete der Autofahrer bei der folgenden Kontrolle noch Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei, wobei sich eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Grund für die Flucht des 34-jährigen Autofahrers aus Wolfenbüttel dürfte vermutlich ein gegen ihn bestehendes Fahrverbot sein. Während seiner Flucht missachtete er an der Autobahnabfahrt zudem die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern konnte. Weiterhin missachtete der Fahrer mehrfach das Rotlicht verschiedener Ampelanlagen. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Motorradfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tel.: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrraddieb gestellt

Mittwoch, 02.05.2018, gegen 17:35 Uhr

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochnachmittag einen unbekannten Mann, der sich im Bereich einer Gaststätte am Landeshuter Platz an einem dort abgestellten Damenfahrrad zu schaffen machte und offensichtlich das Schloss des Rades aufbrach. Anschließend wollte der Unbekannte offenbar mit dem Fahrrad davongehen. Die zwischenzeitlich vom Zeugen informierte Polizei stellte den mutmaßlichen Fahrraddieb. Der 42-jährige Tatverdächtige aus Wolfenbüttel wurde nach Personalienfeststellung und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das silberne Damenrad der Marke Curtis wurde sichergestellt. Hinweise zum Eigentümer des Rades erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Rentnerin Opfer eines Wechseltrickbetrügers

Mittwoch, 02.05.2018, gegen 12:15 Uhr

Eine 83-jährige Rentnerin ist am Mittwochmittag Opfer eines Wechseltrickbetrügers geworden. Demnach wurde die Rentnerin auf dem Parkplatz eines Discounters an der Adersheimer Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab, Geld wechseln zu müssen. Während die Rentnerin in ihrer Geldbörse nachsah, lenkte der Unbekannte die Rentnerin offenbar ab und entwendete mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Bevor die Rentnerin den Diebstahl bemerkt hatte, hatte sich der Unbekannte bereits zu Fuß entfernt. Beschreibung: südländisches Aussehen, etwa170 cm groß, zirka 50 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit dunklem Anzug, sehr gut deutsch sprechend. Hinweise: 05331 / 933-0.

