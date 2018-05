POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 2. Mai 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Dienstag, 01.05.2018, gegen 23:45 Uhr

Am Dienstagabend ereignete sich im Kreuzungsbereich Goslarsche Straße / Im Kalten Tale ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Nach ersten Ermittlungen missachtete offenbar ein 29-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000,-- Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 30.04.2018, 23:30 Uhr, bis Dienstag, 01.05.2018, 15:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen Montagabend und Dienstagfrüh gegen einen im Aueweg parkend abgestellten PKW BMW in grau. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der linken hinteren Fahrzeugecke entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000,-- Euro weiter zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch scheitert an den Eingangstüren

Montag, 30.04.2018, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 01.05.2018, 12:45 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüren in drei Mehrfamilienhäuser im Glogauer Weg zu gelangen. In allen drei Fällen scheiterte dieser Versuch. An den Eingangstüren entstand Sachschaden. Hinweise: 05331 / 933-0.

